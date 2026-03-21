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Sieg bei FF-Challenge

Feuerwehr muss jetzt zwei Fässer Bier bezahlen

Niederösterreich
21.03.2026 05:00
Porträt von René Denk
Von René Denk

Riesiger Jubel bei Florianis in Waldenstein: Sie konnten die große Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ und somit ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro gewinnen! Bereits am Sonntag, 22. März, müssen sie aber zuerst zwei Fässer Bier bei ihrem Frühschoppen ihren treuen Kameraden spendieren.

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Im wahrsten Sinne des Wortes ein Fass aufmachen wird morgen, Sonntag, die Feuerwehr Waldenstein im Bezirk Gmünd bei ihrem Frühschoppen. Die Florianis sind als einzige Feuerwehr im nördlichen Waldviertel bei der Challenge an den Start gegangen. Sie haben die Gunst der Stunde genutzt und die Werbetrommel bei ihren Kameraden im Bezirk und darüber hinaus gerührt.

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Für Sieg zwei Fass Bier versprochen
„Wir haben versprochen, dass bei unserem Frühschoppen am Sonntag für Kameraden in Uniform aus dem Bezirk zwei Fässer Bier bereitstehen“, zeigt sich Kommandant Manuel Wurz den treuen Wählern zutiefst dankbar. Mit seinem Team freut er sich riesig über den Gewinn eines Festpakets im Wert von 10.000 Euro der großen „Krone“- und ORF-NÖ-Feuerwehrchallenge.

Tipps von Vorwochensieger geholt
Zehn kreative Köpfe haben sich bei den Waldviertler Florianis um das Video gekümmert. Bekanntschaften zum Vorwochensieger Geras nutzte man, um sich wirklich alle Tipps zum Stimmenfang zu sichern. „Das hat sich definitiv ausgezahlt“, lacht der Chef von 97 Feuerwehrmitgliedern. Aber noch etwas verrät die Siegerfeuerwehr der zweiten von drei Wochen: „Wir haben teilweise unsere Mitglieder und Freunde, die Nachtdienste oder Nachtschicht hatten, mit Laptops, Tablets und Handys ausgestattet. Da wurde dann die ganze Nacht mit den Geräten für uns gevotet.“

Mehr als 290.000 Stimmen
Bei der großen FF-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ gab es diese Woche mehr als 290.000 Stimmen. Nach 166.000 Votes in der Woche davor, eine enorme Steigerung. Und jetzt verspricht auch Woche drei spannend zu werden.

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