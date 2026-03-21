Feuerwehr muss jetzt zwei Fässer Bier bezahlen

Tipps von Vorwochensieger geholt

Zehn kreative Köpfe haben sich bei den Waldviertler Florianis um das Video gekümmert. Bekanntschaften zum Vorwochensieger Geras nutzte man, um sich wirklich alle Tipps zum Stimmenfang zu sichern. „Das hat sich definitiv ausgezahlt“, lacht der Chef von 97 Feuerwehrmitgliedern. Aber noch etwas verrät die Siegerfeuerwehr der zweiten von drei Wochen: „Wir haben teilweise unsere Mitglieder und Freunde, die Nachtdienste oder Nachtschicht hatten, mit Laptops, Tablets und Handys ausgestattet. Da wurde dann die ganze Nacht mit den Geräten für uns gevotet.“