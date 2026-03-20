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2. Abstimmung vorbei

NÖ-Feuerwehr-Challenge: Hochspannender Zieleinlauf

Niederösterreich
20.03.2026 12:05
Das zweite Wochen-Rennen um die meisten Stimmen ist vorbei. Dem Wochensieger winkt ein Festpaket ...
Das zweite Wochen-Rennen um die meisten Stimmen ist vorbei. Dem Wochensieger winkt ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Packende Woche 2 für die große Floriani-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ. Die nächsten 25 Feuerwehren aus allen Regionen des Landes ritterten um Mausklicks für ihr Video. Eine Wehr konnte sich durchsetzen und gewinnt damit den Wochensieg in Form eines Festpakets im Wert von 10.000 Euro. Sie wird Samstagfrüh vorgestellt.

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Woche 2, zweiter Wettlauf – vorbei! Bis Freitagmittag konnte man für das beste von 25 Videos abstimmen. Die Feuerwehr mit den meisten Klicks pro Woche gewinnt so ein 10.000 Euro-Festpaket von „Krone“ und ORF NÖ. 

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Der Sieger wird morgen, ab Samstag, um fünf Uhr früh in der Kronen Zeitung und auf krone.at/Feuerwehr sowie auf Radio NÖ und noe.ORF.at/Feuerwehr vorgestellt.

Die Teilnehmer diese Woche
Folgende Feuerwehren waren diese Woche im Rennen um den begehrten Preis: Albrechtsberg, Albrechtsberg-Neubach, Groisbach, Groß-Enzersdorf, Laa an der Thaya, Leobersdorf, Maissau, Marchegg, Maria Enzersdorf, Markt Oed, Murstetten, Neuhaus, Palt, Perschling, Pettendorf, Prottes, Rutzendorf, Scheibbs, St. Leonhard am Forst, St. Pölten Stadt, Stuppach, Untermixnitz, Waldenstein, Ysper und Zarnsdorf.

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