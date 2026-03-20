NÖ-Feuerwehr-Challenge: Hochspannender Zieleinlauf

Packende Woche 2 für die große Floriani-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ. Die nächsten 25 Feuerwehren aus allen Regionen des Landes ritterten um Mausklicks für ihr Video. Eine Wehr konnte sich durchsetzen und gewinnt damit den Wochensieg in Form eines Festpakets im Wert von 10.000 Euro. Sie wird Samstagfrüh vorgestellt.