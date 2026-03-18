Halbzeit bei FF-Challenge: Schon 120.000 Stimmen!

Seit Montagmorgen glühen Telefone, Tablets, Laptops und alle anderen internetfähigen Geräte für die große Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ. Auch in dieser Woche geht es für 25 Feuerwehren um ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro. Bis Freitag, 12 Uhr, kann stündlich abgestimmt werden.
Ordentlich ins Zeug legen sich die heimischen Feuerwehren und ihre zahlreichen Mitstreiter in der zweiten Abstimmungswoche der großen Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ. In Woche zwei rittern 25 der 73 teilnehmenden Wehren um jeden Klick für ihre kreativen Videos und damit auch wieder um ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro.
120.000 Stimmen in zwei Tagen
Die Tipps der Vorwoche von Siegerfeuerwehr Geras, wie sie möglichst viele Stimmen mobilisieren konnten, dürfte man sich diese Woche generell zu Herzen genommen haben: Denn seit Montagfrüh wurden bereits rund 120.000 Stimmen abgegeben, obwohl man pro Stunde nur einmal für ein Video auf den Online-Plattformen von „Krone“ und ORF voten kann. In der Vorwoche lag die Zahl bei 80.000, 24 Videos standen zur Wahl.
Schlagkräftige Florianis
„Die Florianis aus Geras haben viele Ideen aufgezeigt, die die schlagkräftigen Kameraden jetzt konsequent umsetzen dürften“, kommentiert „Krone“-NÖ-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky den sensationellen Zwischenstand bei der Challenge in Woche zwei. „Es ist eine fantastische Aktion für unsere Feuerwehren, die wir mit unserem tollen Kooperationspartner Radio NÖ gemeinsam ins Leben rufen konnten“, freut sich Lusetzky, um damit vor allem die besonderen Leistungen der Freiwilligen gebührend würdigen zu können.
Großartiges Engagement
Auch Radio-NÖ-Chef Karl Trahbüchler zeigt sich begeistert: „Die Feuerwehren des Landes zeigen, was sie drauf haben. Zum einen mit ihren Berichten über engagierte Einsätze und zum anderen, weil sie jetzt bei der Challenge alle Hebel in Bewegung setzen, um Stimmen zu sammeln. Ihr seid’s großartig!“
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