Halbzeit bei FF-Challenge: Schon 120.000 Stimmen!

120.000 Stimmen in zwei Tagen

Die Tipps der Vorwoche von Siegerfeuerwehr Geras, wie sie möglichst viele Stimmen mobilisieren konnten, dürfte man sich diese Woche generell zu Herzen genommen haben: Denn seit Montagfrüh wurden bereits rund 120.000 Stimmen abgegeben, obwohl man pro Stunde nur einmal für ein Video auf den Online-Plattformen von „Krone“ und ORF voten kann. In der Vorwoche lag die Zahl bei 80.000, 24 Videos standen zur Wahl.