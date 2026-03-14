4 Tage, 7 Stunden und 166.000 Stimmen für Videos

Obwohl Glück treibende Kraft bei der Aktion und beim Stimmenfang war, hatte der Sieg aber nichts mit „Glück“ zu tun, verrät er: „Wir haben über Facebook, Instagram und Snapchat geworben. Wir haben die Challenge-Grafiken mit QR-Codes versehen und als Plakate ausgedruckt. Die haben wir in Amtsgebäuden, Banken und überall sonst aufgehängt. Mit der Bitte um Stimmen haben wir E-Mails an Betriebe und Schulen verschickt. Und es gibt keine Vereins- oder anderweitige Whatsapp-Gruppe bei uns, wo wir nicht dreimal täglich um den Klick gebeten haben“, beschreibt der „über-Glück-liche“ Floriani, der dachte, dass man am Land zu wenig Menschen für eine Stimme motivieren könne.