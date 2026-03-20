Ein düsterer Abschied für die „Peaky Blinders“

Was aber kein Geheimnis ist: Für die neue Rolle des Duke konnte Barry Keoghan („Saltburn“) gewonnen werden, der kommendes Jahr bekanntlich als Beatle Ringo Starr im Kino zu sehen sein wird. Auch, wenn es immer etwas eigenartig ist, wenn nie zuvor erwähnte Söhne auftauchen – in diesem Fall ist es die erzählerische Brechstange wert. Es ist ein schauspielerisches Hochamt, dem wir hier beiwohnen dürfen, wenn Keoghan auf Oscar-Gewinner Cillian Murphy („Oppenheimer“) in seiner Paraderolle des Tommy Shelby trifft. Beide beweisen damit einmal mehr, dass sie aktuell zu den besten Charakterdarstellern überhaupt zählen.