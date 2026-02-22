Neuer Dortmund-„Tatort“: Ein Abgang, der schmerzt

Danke, Dortmund. Die im Jahr 2026 bislang ausgestrahlten neuen „Tatort“-Episoden ließen zumeist mittel bis schwer zu wünschen übrig, bei so manchen Drehbuchautoren scheint aktuell die Luft draußen zu sein. Nicht so im Ruhrpott, wo der wie ein Terrier an jeder Aufklärung hängende Peter Faber (Jörg Hartmann) und seine mutige Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) seit Jahren zu einem der Dreamteams der Reihe aufgelaufen sind. Nur schade, dass Reinsperger, die seit 2024 auch wieder ein fixes Engagement am Wiener Burgtheater hat, in „Schmerz“ nach elf Fällen auf eigenen Wunsch ihren Abschied feiert – der letzte Auftritt hat es jedenfalls in sich.