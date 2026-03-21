Eine Harvard-Studie kommt zum Ergebnis, dass Kinder, die bereits früh bei der Hausarbeit mithelfen mussten, später als Erwachsene erfolgreicher sind. „Krone“-Kolumnist Robert Schneider kann damit nicht viel anfangen.
An der medizinischen Fakultät der Harvard University läuft seit 1938 die längste Studie der Medizingeschichte. Die „Grant Study of Adult Development“, eine Untersuchung zur Erwachsenenentwicklung, evaluiert die Lebensgestaltung von Männern und ist nach W. T. Grant benannt, einem Kaufhausmillionär, der sie in den 40er-Jahren finanzierte. Damals war es der Plan, insgesamt 268 Harvard-Studenten ein Leben lang zu begleiten, sie in regelmäßigen Abständen medizinisch zu untersuchen und mit Fragebögen zu diversen Lebenssituationen zu befragen. Ein berühmter Proband dieser Studie war übrigens John F. Kennedy.
Die meisten Teilnehmer von damals sind zwischenzeitlich gestorben, weshalb die Studie auf deren Nachkommen ausgeweitet wurde. Sie läuft also noch immer. Die neueste Fragestellung lautete: „Was macht Kinder erfolgreich?“
Es sind nicht die guten Noten, kein vollgepackter Freizeitplan und auch nicht die Beherrschung der digitalen Medien, die die Kids später erfolgreich werden lässt, sondern die Mithilfe im Haus. Hausarbeit lehre Kinder eine grundsätzliche Lebenseinstellung, nämlich Verantwortungsbewusstsein.
In der modernen Erziehung „werden Arbeiten im Haus oft von der Checkliste gestrichen, um mehr Zeit für das Lernen zu schaffen“, meint die Studie. Damit entbänden wir die Jugend von der Erfahrung, die später zu Resilienz und Arbeitsmoral führe. Arbeitsmoral würde in der Küche trainiert, nicht in der Schule. Wer früh gelernt habe, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist, erlange erst „Social Competence“.
Liebe Harvardler! Meine drei Jungs hatten nie gute Noten, keinen ausgeklügelten Freizeitplan, haben von sich aus nie mitgeholfen, aber sie lachen viel und sind frohgemut. Das ist Resilienz.
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