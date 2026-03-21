Was macht Kinder erfolgreich?

An der medizinischen Fakultät der Harvard University läuft seit 1938 die längste Studie der Medizingeschichte. Die „Grant Study of Adult Development“, eine Untersuchung zur Erwachsenenentwicklung, evaluiert die Lebensgestaltung von Männern und ist nach W. T. Grant benannt, einem Kaufhausmillionär, der sie in den 40er-Jahren finanzierte. Damals war es der Plan, insgesamt 268 Harvard-Studenten ein Leben lang zu begleiten, sie in regelmäßigen Abständen medizinisch zu untersuchen und mit Fragebögen zu diversen Lebenssituationen zu befragen. Ein berühmter Proband dieser Studie war übrigens John F. Kennedy.