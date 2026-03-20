Geschichte zum Lesen, Basteln und Kochen

„Als mir Iris Schmidt diese Idee unterbreitet hat, musste ich ja sagen“, so Achim Zechner vom Klagenfurter Verlag Heyn. Der geschichtsinteressierte Verleger, die beinahe zur Archäologin gewordene Pädagogin für Medientechnik an der HTL Villach sowie Roland Bäck, der Vermittlungs-Abteilungsleiter und Historiker im kärnten museum, haben also am Buch „Keltenschatz und Römergold“ gearbeitet; an 144 Seiten, die anhand von Geschichten Kärntner Geschichte kindgerecht und für Erwachsene interessant erzählt. Dazu liefert Schmidt Kochrezepte, Spiele, Bastelideen.