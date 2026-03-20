Geschichte zum Lesen, Basteln und Kochen

Warum jemand ein Buch schreibt? Ein guter Grund für Iris Schmidt war folgender: Ihr Kind sollte in der Schule veraltete, längst durch die Forschung überholte Fakten zur Geschichte Kärntens lernen. Das soll mit ihrem Buch „Keltenschatz & Römergold“ nun spannender und mit belegten Wahrheiten möglich sein.
„Als mir Iris Schmidt diese Idee unterbreitet hat, musste ich ja sagen“, so Achim Zechner vom Klagenfurter Verlag Heyn. Der geschichtsinteressierte Verleger, die beinahe zur Archäologin gewordene Pädagogin für Medientechnik an der HTL Villach sowie Roland Bäck, der Vermittlungs-Abteilungsleiter und Historiker im kärnten museum, haben also am Buch „Keltenschatz und Römergold“ gearbeitet; an 144 Seiten, die anhand von Geschichten Kärntner Geschichte kindgerecht und für Erwachsene interessant erzählt. Dazu liefert Schmidt Kochrezepte, Spiele, Bastelideen.
Freitag wurde das Buch, welches das erste von vier Bänden zur Kärntner Geschichte sein wird, im kärnten museum präsentiert – vor Kindern und angehenden Pädagogen.
Erhältlich ist „Keltenschatz & Römergold – Kärntens Geschichte für Kinder – Band 1: Steinzeit bis Antike“ um 23,90 Euro im Buchhandel.
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