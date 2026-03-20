Dach von Koppler Unternehmen geriet in Brand

Zu einem Brand im Koppler Ortsteil Ladau in Salzburg rückten gleich mehrere Feuerwehren am Freitagnachmittag aus. Kurz nach 14 Uhr wurde hier der Alarm ausgelöst, denn ein Firmendach im Ortsteil Ladau hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen.
„Das Feuer dürfte im Dachbereich ausgebrochen sein“, so die Feuerwehr gegenüber der „Krone“. Die Brandursache war vorerst unbekannt und der Einsatz um kurz nach 15 Uhr war auch noch nicht abgeschlossen.
Vor Ort sind neben der Feuerwehr Koppl auch jene aus Hof und St. Gilgen im Einsatz. Auch der Löschzug Schwaighofen wurde aus Eugendorf angefordert.
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