Bundesbahnen sperren Tauernstrecke bis Montag

Wie die ÖBB in einer Aussendung mitteilen, wird die Tauernbahnstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein von Freitag, 23:00 Uhr, bis Montag, 5:30 Uhr, durchgehend gesperrt. Der Grund sind umfangreiche Instandhaltungsarbeiten. Schienenersatzverkehr mit Autobussen wird eingerichtet.
Die ÖBB nutzen die kurze, konzentrierte Sperrzeit, um eine Vielzahl an Maßnahmen umzusetzen, die für einen sicheren und verlässlichen Bahnbetrieb erforderlich sind. Im gesperrten Abschnitt arbeiten die ÖBB-Teams rund um die Uhr. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem:
Diese Arbeiten gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb auf der wichtigen Nord-Süd-Achse. Die ÖBB bitten die Fahrgäste daher um Verständnis. Informationen im Scotty oder unter oebb.at.
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