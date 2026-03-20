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Kurze Totalsperre

Bundesbahnen sperren Tauernstrecke bis Montag

Salzburg
20.03.2026 16:00
Die Bahnstrecke am Klammstein im Gasteinertal
Die Bahnstrecke am Klammstein im Gasteinertal(Bild: ÖBB/Marktl)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wie die ÖBB in einer Aussendung mitteilen, wird die Tauernbahnstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein von Freitag, 23:00 Uhr, bis Montag, 5:30 Uhr, durchgehend gesperrt. Der Grund sind umfangreiche Instandhaltungsarbeiten. Schienenersatzverkehr mit Autobussen wird eingerichtet.

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Die ÖBB nutzen die kurze, konzentrierte Sperrzeit, um eine Vielzahl an Maßnahmen umzusetzen, die für einen sicheren und verlässlichen Bahnbetrieb erforderlich sind. Im gesperrten Abschnitt arbeiten die ÖBB-Teams rund um die Uhr. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem:

  • Stopfarbeiten: Mit einer Spezialmaschine wird das Schotterbett so verdichtet, dass das Gleis millimetergenau in optimaler Lage stabilisiert wird.
  • Tausch von rund 1.500 Gummiplatten: Diese Elemente zwischen Schiene und Schwellen wirken schalldämpfend und reduzieren den Verschleiß der Betonschwellen.
  • Arbeiten an den Oberleitungsanlagen: Im Bereich des Weitmoser- und Hundsdorfer Viadukts werden Masten erneuert.
  • Rückbau nicht mehr benötigter Infrastruktur: In Bad Hofgastein wird der provisorische Bahnsteig rückgebaut. Weiters werden insgesamt 12 Kilometer Kabel, die betrieblich nicht mehr erforderlich sind, entfernt.
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  • Lehnen- und Forstarbeiten: Pflegearbeiten entlang der Strecke zur Sicherung des Schutzwaldes, der Böschungen und Sichtlinien.
  • Tunnelwartung und -inspektion: Sicherheitstechnische Kontrollen und Maßnahmen in den Tunnelanlagen.
  • Brückenuntersuchungen: Experten prüfen die Brücken mit einem speziellen Untersuchungsgerät auf Zustand, Stabilität und Wartungsbedarf.

Diese Arbeiten gewährleisten einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb auf der wichtigen Nord-Süd-Achse. Die ÖBB bitten die Fahrgäste daher um Verständnis. Informationen im Scotty oder unter oebb.at.

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