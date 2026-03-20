Bundesbahnen sperren Tauernstrecke bis Montag

Die ÖBB nutzen die kurze, konzentrierte Sperrzeit, um eine Vielzahl an Maßnahmen umzusetzen, die für einen sicheren und verlässlichen Bahnbetrieb erforderlich sind. Im gesperrten Abschnitt arbeiten die ÖBB-Teams rund um die Uhr. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem: