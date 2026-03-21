Im Taxi zu laut telefoniert: Geldstrafe für Lenker

Der Chauffeur bekam Tage später Post: 90 Euro Geldstrafe wegen Lärmerregung nach dem Paragraf 28 des Landessicherheitsgesetzes – bis zu 500 Euro wären dem Strafrahmen nach möglich. Dagegen legte der Taxifahrer Beschwerde am Verwaltungsgericht ein. „Der Zeuge und Anrainer hatte glaubhaft geschildert, dass der Beschuldigte durch sein übermäßig lautes und längeres Telefonieren vor dem Wohnobjekt einen ungebührlichen und störenden Lärm verursacht hat“, stellte das Gericht fest und verwarf die Beschwerde.