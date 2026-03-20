Lieferwagen stürzte in Obertauern um ein Haar ab

Beinahe wäre am Donnerstagabend in Obertauern (Salzburg) ein Lieferwagen über eine steile Böschung abgestürzt. Das Fahrzeug war rückwärts von einem Parkplatz in Richtung eines Abhangs gerollt. An einem Ortsschild blieb der Lieferwagen hängen, das verhinderte den Absturz.
Die Freiwillige Feuerwehr Obertauern rückte mit 15 Mitgliedern zum Einsatzort aus und kümmerte sich um die Fahrzeugbergung. Der Grund für den Unfall ist noch unbekannt.
Mit einer Seilwinde wurde der Lieferwagen aus der misslichen Lage geborgen und das Fahrzeug an den Abschleppdienst übergeben. Es gab keine Verletzten.
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