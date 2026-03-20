Lieferwagen stürzte in Obertauern um ein Haar ab

Beinahe wäre am Donnerstagabend in Obertauern (Salzburg) ein Lieferwagen über eine steile Böschung abgestürzt. Das Fahrzeug war rückwärts von einem Parkplatz in Richtung eines Abhangs gerollt. An einem Ortsschild blieb der Lieferwagen hängen, das verhinderte den Absturz.