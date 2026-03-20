„Reparaturen werden sicher sechs Monate dauern“

„Der Vorfall tut uns sehr weh. Wir haben an diesem Standort ganz neue Designküchen aufgebaut“, sagt Küchenstudio-Geschäftsführer Manfred Fuschlberger auf „Krone“-Anfrage. Er rechnet derzeit damit, frühestens in sechs Monaten wieder aufsperren zu können. „Von der Fassade bis zu den Küchen müssen wir alles ersetzen.“ Wie es möglich war, dass der Lkw mit derartiger Wucht in das Gebäude raste, ist für ihn unverständlich.