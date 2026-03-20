Mann ohne Führerschein schlief bei laufendem Motor

Bei dieser Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht: Am Donnerstag wurden Polizisten in Hof bei Salzburg auf einem Parkplatz ein Auto mit laufendem Motor und eingeschalteter Warnblinkanlage aufmerksam. Der Lenker schlief, hatte keinen Führerschein, und es war nicht sein Auto!
Nachdem er von den Polizisten aufgeweckt wurde, meinte der 33-jährige Flachgauer hinter dem Steuer, er habe den Parkplatz wegen starker Müdigkeit angesteuert, um im Auto ein wenig zu schlafen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dem Mann der Führerschein bereits abgenommen wurde, und es nicht sein Auto war.
Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt und die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen. Auch die Autobesitzerin wird wegen Überlassens des Fahrzeuges angezeigt.
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