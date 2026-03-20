Mann ohne Führerschein schlief bei laufendem Motor

Nachdem er von den Polizisten aufgeweckt wurde, meinte der 33-jährige Flachgauer hinter dem Steuer, er habe den Parkplatz wegen starker Müdigkeit angesteuert, um im Auto ein wenig zu schlafen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dem Mann der Führerschein bereits abgenommen wurde, und es nicht sein Auto war.