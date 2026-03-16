Unbekannte entwendeten 50-Kilo-Eistüte in Hallein

Als „schlechten Scherz“ bezeichnet Ilaria Grava den Diebstahl ihrer Statue. Das Riesen-Stanitzel soll eigentlich Werbung für ihren Eissalon machen. Doch am Samstag war die 50 Kilogramm schwere Betonstatue plötzlich spurlos verschwunden.
Ilaria Grava traute Samstagfrüh ihren Augen kaum, denn die etwa 50 Kilo schwere Statue einer Eistüte vor ihrem Geschäft am Bayrhamerplatz in Hallein war spurlos verschwunden. „Diese steht eigentlich auf einem Brunnen, ist aus Beton gefertigt und ungefähr 1,80 Meter hoch“, erzählt die „Gelat OK“-Chefin der „Krone“. Vermutlich waren es mindestens zwei Unbekannte, die das Rieseneis entfernten.
Schnell entwickelte Grava dann die Idee, sich selbst über soziale Medien auf die Suche nach ihrer Statue zu machen – und fertigte in bester Wildwest-Manier ein „Wanted“-Plakat an. „Die Situation war für uns nicht lustig, aber wir haben trotzdem versucht, es mit Humor zu nehmen“, so die Geschäftsführerin, die auf Hilfe aus der Bevölkerung hoffte.
Noch am Wochenende tauchte die überdimensionale Eistüte dann wieder auf. „Wir haben sie zum Glück finden können“, erzählt Grava. Wer hinter dem Diebstahl stecken könnte, weiß sie nicht.
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