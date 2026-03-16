Unbekannte entwendeten 50-Kilo-Eistüte in Hallein

Schnell entwickelte Grava dann die Idee, sich selbst über soziale Medien auf die Suche nach ihrer Statue zu machen – und fertigte in bester Wildwest-Manier ein „Wanted“-Plakat an. „Die Situation war für uns nicht lustig, aber wir haben trotzdem versucht, es mit Humor zu nehmen“, so die Geschäftsführerin, die auf Hilfe aus der Bevölkerung hoffte.