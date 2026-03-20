Österreicher gehen bei Krediten auf Nummer sicher

Doch der Wandel ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch des Geldes. Die OeNB hat durchgerechnet, was der Unterschied für die Haushalte bedeutet. Bei einer Kreditsumme von 100.000 Euro zahlten Österreicher mit variablen Krediten im vergangenen Jahr immer noch deutlich mehr als jene, die auf Fixzinsen gesetzt hatten. Insgesamt zahlten die Haushalte 2025 rund 3,6 Milliarden Euro für Kreditzinsen. Ein Jahr zuvor waren es noch 4,2 Milliarden.