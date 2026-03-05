Von hohen Kreditzinsen und dubiosen Wohnbau-Deals

„Das ist absurd“

Auf diese Aussage in der Sitzung des U-Ausschusses folgte prompt die Reaktion: „Es ist absurd zu behaupten, die Wirtschaftskammer habe in dieser Sache als Ideengeber fungiert. Die Kammer lässt sich auch in diesem Fall nicht parteipolitisch vereinnahmen. Entscheidend für uns ist, dass die Baukonjunktur wieder anspringt, mehr Aufträge vergeben und so Arbeitsplätze im Burgenland gesichert werden. Wer letztlich Eigentümer eines Auftraggebers ist, ist für die Wirtschaft zweitrangig – wichtig ist, dass investiert wird und dadurch Arbeit für unsere Betriebe entsteht.“