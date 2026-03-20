Kleinbus rammte in Egg Baum neben Haltestelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus seitlich umgeworfen und blieb auf der Fahrerseite mitten auf der Straße liegen. Die Feuerwehr Egg konnte den Lenker über die Beifahrertüre aus dem Fahrzeug retten und dem Roten Kreuz übergeben. Der Wagen wurde von den Einsatzkräften rasch wieder aufgestellt und auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt, ehe der ÖAMTC das Wrack abschleppte. Während des Einsatzes wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeschleust.