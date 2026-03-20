Kleinbus rammte in Egg Baum neben Haltestelle

Ein übermüdeter Lenker eines Kleinbusses kam am Freitagvormittag in Vorarlberg mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und krachte in einen Baum am Straßenrand. Der Mann musste nach dem Crash ins Spital gebracht werden.
In der Bregenzerwälder Gemeinde Egg kam es am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr zu einem schweren Unfall: Der Fahrer eines Kleinbusses war gerade von Großdorf kommend in Richtung Egg unterwegs, als er hinterm Steuer einschlief. Der Bus kam rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum, der direkt neben einer Bushaltestelle stand.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus seitlich umgeworfen und blieb auf der Fahrerseite mitten auf der Straße liegen. Die Feuerwehr Egg konnte den Lenker über die Beifahrertüre aus dem Fahrzeug retten und dem Roten Kreuz übergeben. Der Wagen wurde von den Einsatzkräften rasch wieder aufgestellt und auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt, ehe der ÖAMTC das Wrack abschleppte. Während des Einsatzes wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeschleust.
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