Heidi Klum krank – Leni Klum springt für sie ein

„Wirklich harte Arbeit“

Am Ende der Folge zeigte sich Leni Klum überrascht über den anstrengenden Job als Model-Mama: „Das ist wirklich harte Arbeit“, sagte die 21-Jährige. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Mutter das jede Woche macht. Ich bin gerade total fertig.“