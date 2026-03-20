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GNTM-Schock

Heidi Klum krank – Leni Klum springt für sie ein

Society International
20.03.2026 13:20
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heidi Klum (52) konnte wegen Erkrankung die Folge ihrer Castingshow „Germany Next Topmodel“ (GNTM) am Donnerstag nicht moderieren. Sie schickte ihre Tochter Leni (21) als Vertretung. 

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Zusammen mit US-Model Brooks Nader übernahm sie die Aufgaben der Jury – inklusive Mama Heidis berühmtem Satz: „Ich habe heute leider kein Foto für dich!“

Die Folge mit Leni Klum als GNTM-Chefin war bereits die zwölfte Folge der aktuellen 21. Staffel.

Leni Klum übernimmt #GNTM. Model Brooks Nader berät sie bei ihrer Entscheidung.
Leni Klum übernimmt #GNTM. Model Brooks Nader berät sie bei ihrer Entscheidung.(Bild: ProSieben)

„Wirklich harte Arbeit“
Am Ende der Folge zeigte sich Leni Klum überrascht über den anstrengenden Job als Model-Mama: „Das ist wirklich harte Arbeit“, sagte die 21-Jährige. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Mutter das jede Woche macht. Ich bin gerade total fertig.“

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Mutter Heidi aber war schon im Voraus zufrieden mit der Leistung ihrer Tochter. Schon vor der Ausstrahlung schrieb sie auf Instagram: „Zumindest eins ist schon mal sicher: Ich bin eine unglaublich stolze Mama.“

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