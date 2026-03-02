Heidi Klum:„Sie dachten, ich sei nicht mehr sexy“

Vor den Kindern sexy ... und dann?

Heidi – die später mit ihrem Ex-Mann Seal Tochter Lou (16) sowie die Söhne Henry (20) und Johan (19) bekam – verriet im Interview mit dem „Paper“-Magazin: „Ich erinnere mich, ich hatte einen Kunden. Als ich schwanger war, wollten sie nicht mehr mit mir arbeiten. Sie dachten, ich sei nicht mehr sexy, weil ich jetzt Mutter war.“ Die blonde Schönheit fühlte sich damals wie im falschen Film. „Vor den Kindern wurde ich als sexy Frau definiert und mit einem Kind als Mutter. Dass ich diesen Titel nicht mehr verdiene. Dass das nicht mehr Teil von mir sein könnte“, schilderte sie.