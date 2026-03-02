Vorteilswelt
Schock für Model

Heidi Klum:„Sie dachten, ich sei nicht mehr sexy“

Society International
02.03.2026 13:50
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heidi Klum enthüllt, ein Kunde habe die Zusammenarbeit mit ihr beendet, weil er der Meinung gewesen sei, Mutterschaft lasse ihre Sexyness verschwinden.

0 Kommentare

Die GNTM-Chefin war untröstlich, als sie während der Schwangerschaft mit ihrer ältesten Tochter Leni (21) das Gefühl hatte, sie „verdiene diesen Titel als sexy Frau nicht mehr“. Leni stammt aus der Beziehung mit ihrem Ex-Partner Flavio Briatore.

Vor den Kindern sexy ... und dann?
Heidi – die später mit ihrem Ex-Mann Seal Tochter Lou (16) sowie die Söhne Henry (20) und Johan (19) bekam – verriet im Interview mit dem „Paper“-Magazin: „Ich erinnere mich, ich hatte einen Kunden. Als ich schwanger war, wollten sie nicht mehr mit mir arbeiten. Sie dachten, ich sei nicht mehr sexy, weil ich jetzt Mutter war.“ Die blonde Schönheit fühlte sich damals wie im falschen Film. „Vor den Kindern wurde ich als sexy Frau definiert und mit einem Kind als Mutter. Dass ich diesen Titel nicht mehr verdiene. Dass das nicht mehr Teil von mir sein könnte“, schilderte sie.

Als sie mit ihrer Tochter Leni schwanger war, wollte ein Kunde nicht mehr mit ihr ...
Als sie mit ihrer Tochter Leni schwanger war, wollte ein Kunde nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

TV war Schwangerenlose Zone
Das Supermodel erzählte außerdem, dass es schwierig gewesen sei, passende Schwangerschafts-Outfits für die Reality-Show „Project Runway“ zu finden, in der Kandidaten darum konkurrieren, die beste Mode zu entwerfen.

Heidi – die die US-Sendung seit ihrem Start 2004 moderiert – berichtete: „Man hat nicht viele schwangere Frauen im Fernsehen gesehen. Das war damals eine große Sache. Ich war mit all meinen Kindern schwanger, immer in der Show, und es war eine Herausforderung für mich, weil Schwangerschaftsmode damals wirklich schwer zu finden war.“

Lesen Sie auch:
Leni und Heidi Klum zeigen sich erneut gemeinsam in sexy Dessous für Intimissimi.
Süße Früchtchen
Leni & Heidi Klum sorgen im Frühling für Herzrasen
02.03.2026
Beziehung trotzdem eng
Leni Klum: „Heidi war manchmal Helikopter-Mutter“
22.02.2026

Aus diesem Grund habe sie ihre eigene Umstandsmode-Linie gestartet. „Ich verstecke mich doch nicht schwanger zu Hause“, stellte Heidi klar. „Ich stehe auf der Bühne, ich bin im Fernsehen – und es ist eine Show über Mode, ich brauche gute Sachen!“

Society International
02.03.2026 13:50
Folgen Sie uns auf