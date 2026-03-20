Hausmeister und Gebäudereiniger insolvent

Die anhaltende konjunkturelle Flaute lässt die Zahl der Insolvenzen in Vorarlberg weiter in die Höhe schnellen. Am Freitag wurden am LG Feldkirch gleich zwei neue Konkursverfahren eröffnet: So kann der Koblacher Einzelunternehmer Hubert Marte (Hausmeister, Winterreinigung) seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) liegt die Höhe der Verbindlichkeiten bei rund 127.900 Euro, insgesamt sind 18 Gläubiger betroffen. Der Antrag auf Insolvenzeröffnung ist von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht worden. Über die Gründe der Pleite liegen laut KSV noch keine gesicherten Informationen vor. Ob der Betrieb weitergeführt werden kann, wird der Insolvenzverwalter zeitnah entscheiden – zu diesem ist der Feldkircher Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach bestellt worden.