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In Pleite geschlittert

Hausmeister und Gebäudereiniger insolvent

Wirtschaft
20.03.2026 13:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Kaum ein Tag ohne neue Pleite in Vorarlberg: Am Freitagvormittag ist am Landesgericht Feldkirch über das Vermögen zweier Kleinfirmen ein Konkursverfahren eröffnet worden.

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Die anhaltende konjunkturelle Flaute lässt die Zahl der Insolvenzen in Vorarlberg weiter in die Höhe schnellen. Am Freitag wurden am LG Feldkirch gleich zwei neue Konkursverfahren eröffnet: So kann der Koblacher Einzelunternehmer Hubert Marte (Hausmeister, Winterreinigung) seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) liegt die Höhe der Verbindlichkeiten bei rund 127.900 Euro, insgesamt sind 18 Gläubiger betroffen. Der Antrag auf Insolvenzeröffnung ist von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht worden. Über die Gründe der Pleite liegen laut KSV noch keine gesicherten Informationen vor. Ob der Betrieb weitergeführt werden kann, wird der Insolvenzverwalter zeitnah entscheiden – zu diesem ist der Feldkircher Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach bestellt worden.

ÖGK zog Notbremse
Bereits seit Oktober 2025 hat der in Lochau ansässige Gebäudereiniger Nenad Djordjevic alle unternehmerischen Tätigkeiten eingestellt. Den Antrag auf ein Insolvenzverfahren hat in seinem Fall laut Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) die Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eingereicht. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist noch nicht eruiert, zum Masseverwalter ist der Harder Rechtsanwalt Matthias Kucera bestellt worden.

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