Recherche enthüllt die Identität von Banksy

Doch nicht nur durch die Reisedaten kamen die Journalisten Banksy auf die Schliche: Auch ein Gerichtsprozess in New York führte die Reuters-Mitarbeiter auf die Fährte des Künstlers. In der Verhandlung gab der Angeklagte zu, ein Werbeplakat verunstaltet zu haben. Das Geständnis wurde mit Robin Gunningham unterzeichnet – der Name der bereits früher mit Banksy in Verbindung gebracht wurde. Doch nun gibt es auch Belege dafür.