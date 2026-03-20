Mit Fotovoltaik-Anlage E-Autos selber laden

In Vorarlberg hat sich seit Ende 2019 die Zahl der Elektroautos von 2200 auf mittlerweile rund 14.000 mehr als versechsfacht. Im Vorjahr haben Vorarlbergs Elektroautos im Vergleich zum durchschnittlichen Verbrauch von Diesel- und Benzinautos in Summe mehr als zehn Millionen Liter Sprit eingespart, macht der VCÖ aufmerksam. Diese Einsparung könnte durch das Forcieren der E-Mobilität in den kommenden Jahren noch erhöht werden.

„Viele in Vorarlberg haben eine Photovoltaikanlage am Dach. Damit kann man sich den Strom fürs Autofahren selbst erzeugen, ist unabhängig von Erdölimporten und spart sich in Zeiten wie diesen besonders viel Geld“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Insgesamt sei ein Elektromotor effizienter als ein Verbrennungsmotor, sein Wirkungsgrad sei deutlich höher. In Österreich liegt der reale Durchschnittsverbrauch von Elektroautos laut Umweltbundesamt bei 21 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Benzin-Pkw verbrauchen mit umgerechnet 62 und Diesel-Pkw mit umgerechnet 67 Kilowattstunden etwa das Dreifache.