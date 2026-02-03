Syrer haben meist nur wenige Stunden pro Tag Strom

Die Übergangsregierung von Präsident Ahmed al-Sharaa, die seit dem Sturz der Regimes von Bashar al-Assad im Dezember 2024 durch islamistische Milizen das Land führt, möchte die Wirtschaft wieder ankurbeln und sich als verlässlicher Partner präsentieren. Auf einem Bildschirm am Grenzübergang zum Libanon wird mit Bildern von Häfen, Fabriken und Flughäfen um Investitionen in Syrien geworben. Fremde gibt es im Land derzeit kaum. In manchen Regionen pulsiert das Leben allerdings, etwa in der malerischen Altstadt von Damaskus, die von den Kämpfen unberührt blieb. Dort werden allerlei Waren in den Geschäften angeboten, in den Hotels wird auf Generatoren gesetzt, um die Wasser- und Stromversorgung sicherzustellen.