Bis zu 43,3 Grad
Ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft Teile der USA
Eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft derzeit viele Menschen in den USA. Am Donnerstag wurde der Spitzenwert von 43,3 Grad in Martinez Lake nahe der Grenze zu Mexiko in Arizona gemessen. Meist werden diese Temperaturen erst im Mai erreicht.
Weitere Rekorde sind laut dem Sender ABC News in den kommenden Tagen möglich. Der US-Wetterdienst warnte vor starker bis extremer Hitze in den südwestlichen Bundesstaaten, vor allem in den Tälern Kaliforniens und den Wüstengebieten Arizonas. Auch in den nördlichen US-Bundesstaaten wie Nebraska und South Dakota sei es derzeit ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Selbst die Tiefsttemperaturen seien aktuell so hoch, dass sie nicht wirklich Abkühlung brächten, teilte der Wetterdienst mit.
Ein Dutzend Städte, darunter der Wüstenort Palm Springs in Kalifornien und Arizonas Hauptstadt Phoenix, verzeichnen 38 bis 40 Grad Celsius. Einige Wanderwege in Arizona wurden sicherheitshalber gesperrt. Der US-Wetterdienst prognostizierte, dass die Temperaturen bis zum Wochenende anhielten. Anschließend ziehe die Hitzewelle Richtung Osten weiter.
Vor wenigen Wochen haben Teile der Vereinigten Staaten noch mit einem Schneesturm gekämpft. Für mehr als 40 Millionen Menschen war eine Blizzard-Warnung ausgesprochen worden. Dabei handelt es sich um einen starken Schneesturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 55 Kilometer pro Stunde und starke eingeschränkter Sicht. Betroffen war der Osten des Landes, darunter New York, New Jersey und Boston.
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