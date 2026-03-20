Ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft Teile der USA

Weitere Rekorde sind laut dem Sender ABC News in den kommenden Tagen möglich. Der US-Wetterdienst warnte vor starker bis extremer Hitze in den südwestlichen Bundesstaaten, vor allem in den Tälern Kaliforniens und den Wüstengebieten Arizonas. Auch in den nördlichen US-Bundesstaaten wie Nebraska und South Dakota sei es derzeit ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Selbst die Tiefsttemperaturen seien aktuell so hoch, dass sie nicht wirklich Abkühlung brächten, teilte der Wetterdienst mit.