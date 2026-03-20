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Bis zu 43,3 Grad

Ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft Teile der USA

Ausland
20.03.2026 10:24
In Los Angeles verbringen die Menschen bereits Zeit am Strand.
In Los Angeles verbringen die Menschen bereits Zeit am Strand.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft derzeit viele Menschen in den USA. Am Donnerstag wurde der Spitzenwert von 43,3 Grad in Martinez Lake nahe der Grenze zu Mexiko in Arizona gemessen. Meist werden diese Temperaturen erst im Mai erreicht.

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Weitere Rekorde sind laut dem Sender ABC News in den kommenden Tagen möglich. Der US-Wetterdienst warnte vor starker bis extremer Hitze in den südwestlichen Bundesstaaten, vor allem in den Tälern Kaliforniens und den Wüstengebieten Arizonas. Auch in den nördlichen US-Bundesstaaten wie Nebraska und South Dakota sei es derzeit ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Selbst die Tiefsttemperaturen seien aktuell so hoch, dass sie nicht wirklich Abkühlung brächten, teilte der Wetterdienst mit.

Ein Dutzend Städte, darunter der Wüstenort Palm Springs in Kalifornien und Arizonas Hauptstadt Phoenix, verzeichnen 38 bis 40 Grad Celsius. Einige Wanderwege in Arizona wurden sicherheitshalber gesperrt. Der US-Wetterdienst prognostizierte, dass die Temperaturen bis zum Wochenende anhielten. Anschließend ziehe die Hitzewelle Richtung Osten weiter.

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