Schneesturm sorgt für Fahrverbot in New York

Purzelnde Kälterekorde

Erst Anfang Februar hatte ein schwerer Wintersturm Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährliche Minustemperaturen in den Südosten der USA gebracht. Im Bundesstaat North Carolina fielen örtlich Schneemengen wie selten zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 150 Jahren. In Florida wurden Kälterekorde für den Monat Februar gebrochen: Die sonst üblicherweise wohlig warmen Temperaturen sanken teils bis unter den Gefrierpunkt. Solche Werte waren dort zuletzt Ende der 1980er-Jahre gemessen worden.