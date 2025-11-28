Emma Willis: So emotional wird das Fest mit Bruce

Es ist die schönste Zeit im Jahr, aber für Emma Heming-Willis ist die Weihnachtszeit auch mit viel Herzschmerz verbunden. Denn ihr Ehemann Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz und seit der Diagnose ist nichts mehr, wie es einmal war. Doch die Familie will sich nicht unterkriegen lassen – schon gar nicht im Advent!