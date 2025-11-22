Vorteilswelt
„Egal, ob er ...“

Rumer gibt herzzerreißendes Update zu Bruce Willis

Society International
22.11.2025 12:48
Rumer Willis sprach in ihren Instagram-Storys ganz offen über die Gesundheit ihres Vaters Bruce ...
Rumer Willis sprach in ihren Instagram-Storys ganz offen über die Gesundheit ihres Vaters Bruce Willis. Und gab dabei ein herzzerreißendes Detail preis ...(Bild: www.instagram.com/rumerwillis)

Rumer Willis hat in einer offenen Fragerunde auf Instagram jetzt offen über den Gesundheitszustand ihres Vaters Bruce Willis gesprochen. Und dabei ein herzzerreißendes Update gegeben.

0 Kommentare

Seitdem die Familie 2022 öffentlich gemacht hatte, dass der ehemalige Hollywood-Actionheld Bruce Willis an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, werde sie immer wieder mit der Frage nach der Gesundheit ihres Vaters konfrontiert, erklärte Rumer. Und gab zu, dass sie ständig um eine Antwort ringen müsse. „Die Leute stellen mir diese Frage immer wieder, und ich denke, sie ist ziemlich schwer zu beantworten, denn die Wahrheit ist, dass es niemandem mit FTD gut geht.“

Bruce geht es „den Umständen entsprechend gut“
Dennoch möchte sie jedes Mal eine Antwort geben, so auch dieses Mal. Wie sie erklärte, gehe es ihrem Vater „den Umständen entsprechend gut, wenn man bedenkt, dass er an frontotemporaler Demenz leidet, versteht ihr, was ich meine?“

Bruce Willis im Jahr 2018 mit seiner zweiten Ehefrau Emma Heming Willis und den Töchtern Rumer, ...
Bruce Willis im Jahr 2018 mit seiner zweiten Ehefrau Emma Heming Willis und den Töchtern Rumer, Tallulah und Scout(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Neilson Barnard)

Dennoch: Die klassischen „Parameter“, nach denen man über das Wohlbefinden eines Menschen urteile, die würden bei Papa Bruce „nicht mehr wirklich“ funktionieren, fuhr die 37-Jährige fort. Weshalb die Frage für sie immer beides gleichermaßen bleibe: interessant, aber auch schmerzhaft.

In einem weiteren Instagram-Clip ging die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore schließlich darauf ein, was ihr in diesen Zeiten Trost spendet. Es seien die Besuche bei ihrem Vater. „Meine Antwort wäre: Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich ihn noch umarmen kann.“

„Egal, ob er mich erkennt oder nicht“
Gleichzeitig ließ Rumer aber auch durchklingen, wie herzzerreißend die Situation mittlerweile wirklich ist. „Ich bin so dankbar, dass er, wenn ich ihn umarme, die Liebe spüren kann, die ich ihm geschenkt habe, und ich spüre sie auch von ihm zurück, egal, ob er mich erkennt oder nicht.“

So traurig es manches Mal auch ist, seien es aber auch diese Momente, die sie so sehr schätze, so Rumer: „Ich bin so glücklich, dass ich noch immer einen Funken von ihm sehe und er die Liebe spürt, die ich ihm gebe. Das ist wirklich ein schönes Gefühl.“

Louetta soll Zeit mit Opa verbringen
Dass Tochter Louetta bei den Besuchen bei Bruce dabei sei, stehe außer Frage, erklärte Rumer abschließend: „Ja, ich bin einfach dankbar, dass ich mit Louetta dorthin fahren kann und wir Zeit mit ihm verbringen können.“

Neben Rumer haben Bruce Willis und Demi Moore noch zwei weitere gemeinsame Töchter, Scout und Tallulah. Aus der Ehe mit Emma Heming Willis stammen zudem die Töchter Mabel und Evelyn.

