Rumer gibt herzzerreißendes Update zu Bruce Willis

Seitdem die Familie 2022 öffentlich gemacht hatte, dass der ehemalige Hollywood-Actionheld Bruce Willis an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, werde sie immer wieder mit der Frage nach der Gesundheit ihres Vaters konfrontiert, erklärte Rumer. Und gab zu, dass sie ständig um eine Antwort ringen müsse. „Die Leute stellen mir diese Frage immer wieder, und ich denke, sie ist ziemlich schwer zu beantworten, denn die Wahrheit ist, dass es niemandem mit FTD gut geht.“