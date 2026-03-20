Gorgon ist Altachs einziger „echter“ Cupsieger

Hrstic fehlte im gewonnenen Finale

Wenig überraschend verlor Yann Massombo 2025 das Schweizer Cupfinale mit dem Drittligisten Biel gegen den FC Basel. Ein weiterer aktueller Altach-Kicker, Srdjan Hrstic, erreichte in Schweden mit BK Häcken das Finale gegen Malmö FF – das seine Mannschaft tatsächlich im Elferschießen gewann. Hrstic wurde zwar in allen Spielen auf dem Weg ins Endspiel eingesetzt. Beim Finale fehlte er allerdings.