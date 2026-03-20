Gorgon ist Altachs einziger „echter“ Cupsieger

Altach gegen LASK lautet das ÖFB-Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt. Bislang spielten fünf Altach-Kicker in verschiedenen Ländern in einem Cupfinale, der einzige Sieger heißt Alexander Gorgon, der 2017 mit HNK Rijeka das kroatische Finale gegen Dinamo Zagreb 3:1 gewonnen hat.
Der 37-Jährige stand mit Austria Wien zweimal im ÖFB-Cupfinale, beide gingen verloren. 2015 0:2 gegen Salzburg, 2013 ein peinliches 0:1 gegen den Amateurverein Pasching. Das Goldtor der Oberösterreicher erzielte mit Daniel Sobkova ein hierzulande gut bekannter Kicker.
Gorgon verlor 2024 als Spieler von Stettin zusammen mit Benedikt Zech das polnische Cupfinale gegen den Zweitligisten Wisla Krakau. Zech erreichte 2011 mit Austria Lustenau das Finale, die Grünweißen unterlagen als Zweiligisten dem Bundesligavertreter Ried mit 0:2. Auch Patrick Greil zählt zu den Finalverlierern, 2023 gab es mit Rapid ein 0:2 gegen Sturm Graz.
Hrstic fehlte im gewonnenen Finale
Wenig überraschend verlor Yann Massombo 2025 das Schweizer Cupfinale mit dem Drittligisten Biel gegen den FC Basel. Ein weiterer aktueller Altach-Kicker, Srdjan Hrstic, erreichte in Schweden mit BK Häcken das Finale gegen Malmö FF – das seine Mannschaft tatsächlich im Elferschießen gewann. Hrstic wurde zwar in allen Spielen auf dem Weg ins Endspiel eingesetzt. Beim Finale fehlte er allerdings.
Finale in Klagenfurt als große Chance
Die Altacher Kicker haben nun in Klagenfurt die große Chance, bisher in ihrer Karriere Versäumtes nachzuholen. Für den Verein wäre der Cupsieg ein weiterer Meilenstein in der Klubgeschichte.
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