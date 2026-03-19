Kalajdzic: „Bin niemand, der provoziert, aber …“

In der Liga geht es für sein Team am Sonntag gegen Rapid weiter. „Das muss uns positive Energie geben für die nächsten Runden. Wir wollen schauen, dass wir auch da dabei sind“, sagte Kühbauer über das Meisterrennen. In den kommenden Tagen ist Regeneration angesagt. In Ried musste der LASK bis zur letzten Sekunde dagegenhalten. Schön war es nicht anzusehen, was auf dem Rasen geboten wurde. Viel Kampf und wenig spielerische Linie war zu sehen. Das wussten auch die Linzer. „Wir sind im Finale, der Rest ist egal“, betonte Kalajdzic.