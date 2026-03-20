Heimische Führungskräfte setzen auf die „Krone“

Medienförderung und Werbung wichtig

Die Befragungsteilnehmer äußerten sich auch zum Thema Medienförderung und Werbung: So stimmen 77 Prozent sehr oder eher zu, dass Medien ausreichend Förderung erhalten sollten, um wirtschaftlich unabhängig von Regierenden zu sein. 81 Prozent meinen, es sei wichtig, Werbung in Medien zu schalten, um sie zu unterstützen und die Wertschöpfung in Österreich zu halten.