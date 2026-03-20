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Heimische Führungskräfte setzen auf die „Krone“

Wirtschaft
20.03.2026 09:00
Der Großteil ist der Ansicht, dass Medien wirtschaftlich unabhängig von Regierenden sein ...
Der Großteil ist der Ansicht, dass Medien wirtschaftlich unabhängig von Regierenden sein sollten.(Bild: insta_photos - stock.adobe.com)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Die „Krone“ zählt zu den gefragtesten Tageszeitungen unter den heimischen Führungskräften, belegt eine umfassende Untersuchung.

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Für die Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2025, die alle zwei Jahre vom IFES Institut für empirische Sozialforschung durchgeführt wird, wurden knapp über 3000 Personen mit Führungsverantwortung in 5500 Unternehmen befragt.

Das Ergebnis ist beeindruckend: Die „Krone“ kommt auf 35,6 Prozent Crossmedia-Reach (SB +/- 1,7 %) – mehr als ein Drittel der Entscheider informiert sich täglich in den Krone-Medien Print/ePaper, Online, Newsletter oder über Social Media.

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