Heimische Führungskräfte setzen auf die „Krone“

Die „Krone“ zählt zu den gefragtesten Tageszeitungen unter den heimischen Führungskräften, belegt eine umfassende Untersuchung.
Für die Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2025, die alle zwei Jahre vom IFES Institut für empirische Sozialforschung durchgeführt wird, wurden knapp über 3000 Personen mit Führungsverantwortung in 5500 Unternehmen befragt.
Das Ergebnis ist beeindruckend: Die „Krone“ kommt auf 35,6 Prozent Crossmedia-Reach (SB +/- 1,7 %) – mehr als ein Drittel der Entscheider informiert sich täglich in den Krone-Medien Print/ePaper, Online, Newsletter oder über Social Media.
Medienförderung und Werbung wichtig
Die Befragungsteilnehmer äußerten sich auch zum Thema Medienförderung und Werbung: So stimmen 77 Prozent sehr oder eher zu, dass Medien ausreichend Förderung erhalten sollten, um wirtschaftlich unabhängig von Regierenden zu sein. 81 Prozent meinen, es sei wichtig, Werbung in Medien zu schalten, um sie zu unterstützen und die Wertschöpfung in Österreich zu halten.
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