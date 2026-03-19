China plant im Jahr 2027 keine Invasion in Taiwan

China betrachtet das selbstverwaltete und demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz und will sie wieder mit dem Festland vereinigen – notfalls mit militärischer Gewalt. Der Druck auf die Insel ist in den vergangenen Jahren stets erhöht worden. In einer Analyse gab das US-Verteidigungsministerium im Vorjahr das Jahr 2027 als möglichen Zeitpunkt für einen Angriff an. Nun ist diese Einschätzung von US-Geheimdiensten revidiert worden.