Japan will Raketen nahe Taiwan stationieren

Die Regierung in Peking hingegen kritisierte die Pläne aufs Schärfste. Dies sei ein bewusster Versuch, „regionale Spannungen zu erzeugen und eine militärische Konfrontation zu provozieren“, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Montag in Peking. „Rechte Kräfte (...) führen Japan und die Region in eine Katastrophe“, erklärte Mao. Man sei „entschlossen und fähig, seine nationale territoriale Souveränität zu schützen“.