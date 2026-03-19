Zwei Töpfe mit Speisen am Herd: Küche in Brand

Wer kennt das nicht: Töpfe mit Speisen auf den Herd stellen, Platten ein bissl einschalten, inzwischen kurz was wegtragen, wo drüberwischen... doch der nur kurze Einsatz in einem anderen Raum kann zu lang sein, wie bei einer 79-Jährigen in Steindorf.
Im Haus einer 79-Jährigen in Steindorf brannte es Donnerstagmittag. Ein Nachbarin bemerkte den Rauch aus der Küche und alarmierte die Feuerwehr, ein Nachbar holte einen Handfeuerlöscher, mit dem er jedoch den Brand nicht komplett löschen konnte. Das gelang der Feuerwehr rasch. Somit konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindern. Gut eineinhalb Stunden standen etwa 40 Kameraden der FF Steindorf, der FF Tiffen, der FF Bodensdorf-Tschöran und der FF Feldkirchen im Einsatz.
Die 79-Jährige wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital nach Klagenfurt gebracht.
Wie die Polizei ermittelte: Die Frau hatte zwei Töpfe zum Aufwärmen von Speisen auf den Herd gestellt und war anschließend zum Putzen in einen anderen Raum gegangen.
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