Zwei Töpfe mit Speisen am Herd: Küche in Brand

Im Haus einer 79-Jährigen in Steindorf brannte es Donnerstagmittag. Ein Nachbarin bemerkte den Rauch aus der Küche und alarmierte die Feuerwehr, ein Nachbar holte einen Handfeuerlöscher, mit dem er jedoch den Brand nicht komplett löschen konnte. Das gelang der Feuerwehr rasch. Somit konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindern. Gut eineinhalb Stunden standen etwa 40 Kameraden der FF Steindorf, der FF Tiffen, der FF Bodensdorf-Tschöran und der FF Feldkirchen im Einsatz.