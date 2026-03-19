Tankstellenbetreiber sehen sich als „Sündenböcke“

„Ich warne davor, wenn man so eingreift in einen funktionierenden Markt, kann es eventuell auch zu Engpässen kommen und zu Versorgungsproblemen“, warnt Jürgen Roth, Mineralölhändler und WKÖ-Fachverbandsobmann für den Energiehandel. Der Branchenvertreter verweist auf die Entwicklung der Ölmärkte seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. „Diese Preissprünge werden an den internationalen Rohstoffmärkten generiert, auf die hat Österreich keinen Einfluss.“ Der Experte plädiert für eine deutliche Senkung der Energiesteuern. Der Staat lukriere bei Treibstoffen durch Steuern und Abgaben rund „50 bis 60 Prozent“ des Produktpreises. Die Tankstellen in Österreich hätten im Vorjahr eine Gewinnmarge von einem Prozent gehabt, so der WKÖ-Vertreter.