Spritpreisbremse „schlampig“ und „falsch“

„O’zapft is“, heißt es derzeit mehr denn je an den Tankstellen. Durch die steigenden Spritpreise kam es in ersten Ländern sogar zu Hamsterkäufen beim Sprit – wieder andere fahren mit halb-vollem Tank zur Zapfsäule. Sorgen, denen die Regierung mit Maßnahmen entgegenwirken will – und wird. Ab dem 1. April wird für Raffinerien und Tankstellen ein Margendeckel eingeführt und die Mineralölsteuer befristet gesenkt. Die Entlastung werde im Schnitt zehn Cent pro Liter betragen. Damit sollen die Mehreinnahmen, die sich aus der Mehrwertsteuer ergeben, den Autofahrern zurückgegeben werden.