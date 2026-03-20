Harsche Kritik der Ländle-Lehrer am Chancenbonus

„Jetzt werden wir dafür bestraft, dass unser System funktioniert hat“

Ganz besonders stören sich die ÖAAB-Lehrer an der neuen Berechnung über den sogenannten sozioökonomischen Index (SÖL). Dieser ersetze funktionierende Modelle – etwa den in Vorarlberg seit Jahren erfolgreich eingesetzten Sozialindex – und führe nun zu massiven Verschiebungen: „Vorarlberg hat früh Verantwortung übernommen und gezielt unterstützt. Jetzt werden wir dafür bestraft, dass unser System funktioniert hat“, kritisiert Obfrau-Stellvertreter Stephan Obwegeser. Der sozioökonomische Index sei ein untaugliches Instrument: Faktoren wie Einkommen, Bildungsabschluss oder Nationalität der Eltern sollen die Herausforderungen an Schulen abbilden – täten dies in der Praxis aber nicht. Obwegeser hat vor allem einen zentralen blinden Fleck ausgemacht: „Kinder mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die kaum Deutsch sprechen, werden im neuen System nicht ausreichend erfasst. Gerade diese Gruppen stellen unsere Schulen aber vor große Herausforderungen.“