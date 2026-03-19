Angeschlagen, aber hungrig auf Jagd nach Medaille

Vor seinem zweiten Olympiasieg in Livigno hatte der Snowboardcrosser Alessandro „Izzi“ Hämmerle mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ein Schicksal, das nun auch seine Vorarlberger Landsfrau Leonie Lussnig ereilt. Vor dem Skicross-Finale bei der Junioren-WM in St. Moritz am Freitag, ist die 20-Jährige nicht wirklich fit. Aufhalten kann sie das aber nicht.
„Ausgerechnet vor einem so wichtigen Rennen wie der Junioren-Weltmeisterschaft nicht ganz fit zu sein, ärgert mich schon sehr“, grummelte Leonie Lussnig, die im Schweizer Nobelskiort St. Moritz am Freitag (ab 10.50) um Edelmetall bei den Nachwuchstitelkämpfen fahren wird. „Ich habe seit drei Tagen Halsweh, kann nicht richtig schlucken und schlafe dementsprechend nicht so gut.“
Gelungene Qualifikation
Dabei präsentierte sich die 20-jährige Oberländerin am Donnerstag in der Qualifikation absolut ausgeschlafen und fuhr nur 0,51 Sekunden hinter Siegerin Chiara von Moos (Sz) auf Rang vier. „Bis auf einen dummen Fehler bei einem Double war die Fahrt okay“, analysierte die Kästle-Pilotin, die bei der JWM 2025 in Idre (Sd) auf Rang elf gefahren war. „Der Kurs präsentiert sich doch anders, als ich es erwartet habe – und taugt mir.“
Startsektion als Vorteil
Was für die Klauserin im Kampf um die Medaillen drinnen ist? „Die Startsektion liegt mir und ist sicherlich meine Stärke auf dieser Strecke. Mal schauen, wofür es am Ende reicht“, gibt sich die ÖSV-B-Kaderathletin vor ihrer dritten und letzten JWM-Teilnahme zurückhaltend. ÖSV-Skicross-Boss Markus Gutenbrunner traut ihr eine Medaille zu: „Wenn alles zusammenspielt.“
Die Schweiz als guter Boden
Lussnig, die zuletzt in der Silvretta Montafon ihr Weltcupdebüt gegeben hatte, wäre nicht die erste Vorarlbergerin, die bei Juniorenweltmeisterschaften ins Rampenlicht fährt: Bereits im März 2022 hatte sich die Harderin Sonja Gigler in Veysonnaz (Sz) sensationell Gold geholt.
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