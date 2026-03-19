Angeschlagen, aber hungrig auf Jagd nach Medaille

Gelungene Qualifikation

Dabei präsentierte sich die 20-jährige Oberländerin am Donnerstag in der Qualifikation absolut ausgeschlafen und fuhr nur 0,51 Sekunden hinter Siegerin Chiara von Moos (Sz) auf Rang vier. „Bis auf einen dummen Fehler bei einem Double war die Fahrt okay“, analysierte die Kästle-Pilotin, die bei der JWM 2025 in Idre (Sd) auf Rang elf gefahren war. „Der Kurs präsentiert sich doch anders, als ich es erwartet habe – und taugt mir.“