ÖSV-Girl nach Bandscheiben-Drama mit großen Zielen

Mit Fixticket in die Saison 2026/27

Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen für die neue Saison. „Mein Ziel ist ein Platz in den Top-3 der Europacupwertung und das damit verbunden Fixticket für den Weltcupwinter 2026/27. Natürlich wäre auch ein Start beim Heimweltcup im Montafon lässig, aber das überschneidet sich mit den Europacupbewerben in San Pellegrino“, weiß Leonie.