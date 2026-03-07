ÖSV-Dame besiegt endlich ihren Podest-Fluch

Nachdem am Freitag beim ersten Rennen auf der Reiteralm für Leonie Lussnig bereits im Viertelfinale Endstation war und es am Ende nur zu Rang neun gereicht hatte, landete sie gestern ihr bisher bestes EC-Resultat. Nach einem Sieg im Viertel- und Rang zwei im Halbfinale musste sich die 20-jährige Oberländerin im Finale nur der Schweizerin Chiara von Moos geschlagen geben.