ÖSV-Dame besiegt endlich ihren Podest-Fluch

Bereits viermal hatte es die Vorarlbergerin Leonie Lussnig im Skicross-Europacup aufs Podest geschafft. Allerdings hatte sich die 20-Jährige jedes Mal mit Rang drei begnügen müssen. Ein „Fluch“, den die Kästle-Pilotin beim Heimrennen auf der Reiteralm endlich besiegen konnte.
Nachdem am Freitag beim ersten Rennen auf der Reiteralm für Leonie Lussnig bereits im Viertelfinale Endstation war und es am Ende nur zu Rang neun gereicht hatte, landete sie gestern ihr bisher bestes EC-Resultat. Nach einem Sieg im Viertel- und Rang zwei im Halbfinale musste sich die 20-jährige Oberländerin im Finale nur der Schweizerin Chiara von Moos geschlagen geben.
155 Punkte fehlen noch
Das fünfte EC-Podest, nachdem die Kästle-Pilotin schon viermal Dritte geworden war. In der Gesamtwertung liegt sie vor den letzten vier Saisonrennen auf Rang sechs. Auf Rang drei und dem damit verbundenen Weltcupfixticket für die Saison 2026/27 fehlen aktuell allerdings noch 155 Punkte.
