Gigler in Kanada, Lussnigs mischen St. Moritz auf

Medaille scheint für Leonie möglich

Schon diese Woche will Lussnigs um vier Jahre jüngere Schwester Leonie im Schweizer Nobelskiort für Schlagzeilen sorgen, wenn es bei den Junioren-Weltmeisterschaften um die Medaillen geht. „Passt alles zusammen, ist eine Medaille drinnen“, ist Markus Gutenbrunner, sportlicher Leiter der ÖSV-Skicrosser, optimistisch. Heute erfolgt die Anreise, morgen stehen die Trainings an, am Donnerstag die Quali, am Freitag wartet dann der Einzel- und am Samstag der Teambewerb.