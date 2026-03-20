„NEOS sind mittlerweile schlimmer als die FPÖ!“

„ … dann gibt es einen Flächenbrand“

Viel Kritik gibt es seitens der Grünen am Gesundheitsplan 2040+. Der Plan wurde zwar mit breiter Mehrheit von ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS beschlossen, die Grünen bleiben aber skeptisch. „Wir sind eine Partei, die für Veränderung steht und wissen genau, wo Transformationen nötig sind“, so Krismer. Gerade in der Gesundheitsversorgung seien viele Maßnahmen zu kurzfristig gedacht: Spitäler wie in Gmünd sollen geschlossen werden, Notärzte umverteilt – ohne dass ausreichend Alternativen geschaffen werden. Das führe zu Unsicherheit bei Patientinnen und Patienten, so Krismer. „Wenn Menschen das Gefühl haben, es geht um ihr Überleben oder einen OP-Termin, dann gibt es einen Flächenbrand. Dafür haben wir frühzeitig gewarnt.“ Kritisch sehen die Grünen auch die Zustimmung von SPÖ und NEOS, da ihrer Ansicht nach die praktischen Probleme vor Ort nicht ausreichend berücksichtigt würden. Sie fordern eine bessere Abstimmung und stärkere Beteiligung des Bundes, um die Versorgung in ganz Niederösterreich sicherzustellen.