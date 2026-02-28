Bei einem Notfall kommt der Arzt aus Tschechien

Durch Veggie-Burger-Verbot droht hoher Schaden
Bis 20 Millionen Euro
Niederösterreich feiert seinen Gesundheitsplan 2040+ als Zukunftsmodell. Doch während man sich im Streit mit Wien selbstbewusst gibt, sorgt im eigenen Land eine heikle Reform für Stirnrunzeln: Notarztstützpunkte werden gestrichen – und im Ernstfall soll sogar ein Arzt aus Tschechien einspringen.
Im Streit um Gastpatienten hat die ÖVP Niederösterreich kürzlich ihr „Gesundheitskonzept 2040+“ als großen Wurf verkauft. Doch es brodelt im Land. Von „zukunftsfähiger Versorgungsstruktur“ ist die Rede, von Qualität, Effizienz und Erreichbarkeit. Gleichzeitig wird die Zahl der Notarztstützpunkte von 32 auf 21 reduziert. Elf Standorte fallen ab April 2027 weg – darunter Retz, Klosterneuburg oder Purkersdorf.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.