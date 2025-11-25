Deutschkurse für Flüchtlinge: Hickhack geht weiter

ÖIF weist Vorwürfe entschieden zurück

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) wies die Behauptung als „falsch“ zurück. Bei den Betroffenen handle es sich um Personen, die ihre Fördermöglichkeiten bereits ausgeschöpft hätten, etwa durch Kursabbrüche, disziplinarische Ausschlüsse oder Nichtinanspruchnahme zugeteilter Plätze. Diese würden nun Online-Deutschkursen am ÖIF-Sprachportal zugewiesen und ab dem nächsten Sprachniveau wieder einen Kursplatz erhalten. Auch die in Wien für die Mindestsicherung zuständige MA40 habe in ihren Schreiben darauf hingewiesen. Der ÖIF betonte zudem, dass die Steuermittel sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig eingesetzt würden.