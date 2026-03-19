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In Batschuns

Autolenker stürzte in steiles Waldstück ab

Vorarlberg
19.03.2026 08:26
Das abgestürzte Auto
Das abgestürzte Auto(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem schweren Crash kam es am Mittwoch in Vorarlberg: Ein 20 Jahre alter Autofahrer kam von der Laternserstraße ab, das Auto wurde in der Folge in den Waldhang geschleudert. 

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Am Dienstag war ein Pkw-Fahrer aus Zwischenwasser mit seinem Wagen auf der Laternserstraße in Fahrtrichtung Batschuns unterwegs, als er plötzlich über den Fahrbahnrand geriet und die Außenleitschiene touchierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen rund 15 Meter in den steil abfallenden Wald geschleudert. Der Pkw kam auf dem Dach liegend an einem Baum zum Stillstand.

(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)

Nachfolgende Autofahrer alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der Mann wurde offensichtlich nicht schwer verletzt, jedoch zur Sicherheit ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die Feuerwehren aus Batschuns und Rankweil konnten den Wagen aus dem steilen Waldstück bergen – mittels Kran. Danach kümmerte sich der ÖAMTC um das Wrack.

Die Florianis banden ausgetretenes Öl und reinigten die Fahrbahn. Während des Einsatzes war die Landesstraße komplett gesperrt.

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