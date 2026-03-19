Autolenker stürzte in steiles Waldstück ab

Am Dienstag war ein Pkw-Fahrer aus Zwischenwasser mit seinem Wagen auf der Laternserstraße in Fahrtrichtung Batschuns unterwegs, als er plötzlich über den Fahrbahnrand geriet und die Außenleitschiene touchierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen rund 15 Meter in den steil abfallenden Wald geschleudert. Der Pkw kam auf dem Dach liegend an einem Baum zum Stillstand.