Missbrauchs-Verdacht im Umfeld der Landesregierung

Dem Land sind die Vorwürfe bekannt

Vom Land heißt es aktuell: „Die Vorwürfe sind bekannt und seitens des Landes wurden umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Das Ganze ist derzeit bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt anhängig. Es ist ein laufendes Verfahren zu dem keine weiteren Stellungnahmen seitens des Landes abgegeben werden.“ Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.