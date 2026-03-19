Missbrauchs-Verdacht im Umfeld der Landesregierung

Einem Sportmitarbeiter des Landes Kärnten wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Dieser soll ein Mädchen unsittlich berührt haben. Die Ermittlungen laufen seit Dezember 2025.
Heikle Anschuldigungen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt führt aktuell Ermittlungen im Umfeld der Kärntner Landesregierung durch. Im Fokus steht dabei ein Angestellter aus dem Bereich Sport des Landes.
„Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses“
Klagenfurts StA-Sprecher Markus Kitz bestätigt das auf „Krone“-Anfrage. „Ja. Es handelt sich um den Verdacht des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, ein Mädchen unsittlich berührt und dadurch sexuell belästigt zu haben“, so Kitz. Die Ermittlungen gegen den Kärntner laufen seit Dezember 2025.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, ein Mädchen unsittlich berührt und dadurch sexuell belästigt zu haben.
Markus KITZ, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt
Dem Land sind die Vorwürfe bekannt
Vom Land heißt es aktuell: „Die Vorwürfe sind bekannt und seitens des Landes wurden umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Das Ganze ist derzeit bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt anhängig. Es ist ein laufendes Verfahren zu dem keine weiteren Stellungnahmen seitens des Landes abgegeben werden.“ Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
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