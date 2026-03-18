„Kriminaltourist“ kam zum Stehlen nach Österreich

Seit Oktober des Vorjahres soll eine fünfköpfige Tätergruppe aus Tschechien aktiv gewesen sein. Um an Geld für ihren Lebensunterhalt und Drogen zu kommen, sollen sie in ihrem Heimatland und in Österreich lange Finger gemacht haben. Die „Kriminaltouristen“ aus dem Suchtgiftmilieu waren dabei in unterschiedlicher Konstellation unterwegs, ein Teil der Gruppe auch in Oberösterreich.