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Geld für Drogen

„Kriminaltourist“ kam zum Stehlen nach Österreich

Oberösterreich
18.03.2026 20:30
Dem 32-Jährigen werden über zehn Einbrüche angelastet (Symbolfoto).
Dem 32-Jährigen werden über zehn Einbrüche angelastet (Symbolfoto).(Bild: Reinhard Holl)
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Von Krone Oberösterreich

Um Geld für Drogen zu beschaffen, soll eine fünfköpfige Bande aus Tschechien wiederholt nach Österreich gereist sein, um dort Einbruchsdiebstähle zu verüben. Ein 32-Jähriger wurde in Niederösterreich festgenommen, ihm werden zehn Delikte in Freistadt angelastet.

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Seit Oktober des Vorjahres soll eine fünfköpfige Tätergruppe aus Tschechien aktiv gewesen sein. Um an Geld für ihren Lebensunterhalt und Drogen zu kommen, sollen sie in ihrem Heimatland und in Österreich lange Finger gemacht haben. Die „Kriminaltouristen“ aus dem Suchtgiftmilieu waren dabei in unterschiedlicher Konstellation unterwegs, ein Teil der Gruppe auch in Oberösterreich.

Zehn Diebstähle nachgewiesen
Der Polizei ist es nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, am 6. Februar einen 32-jährigen Tschechen in Heidenreichstein (NÖ) festzunehmen. Ihm konnten zehn Einschleich- und Einbruchdiebstähle im Bezirk Freistadt nachgewiesen werden, zu denen er sich teilweise geständig zeigte. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

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