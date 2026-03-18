„Kriminaltourist“ kam zum Stehlen nach Österreich

Um Geld für Drogen zu beschaffen, soll eine fünfköpfige Bande aus Tschechien wiederholt nach Österreich gereist sein, um dort Einbruchsdiebstähle zu verüben. Ein 32-Jähriger wurde in Niederösterreich festgenommen, ihm werden zehn Delikte in Freistadt angelastet.
Seit Oktober des Vorjahres soll eine fünfköpfige Tätergruppe aus Tschechien aktiv gewesen sein. Um an Geld für ihren Lebensunterhalt und Drogen zu kommen, sollen sie in ihrem Heimatland und in Österreich lange Finger gemacht haben. Die „Kriminaltouristen“ aus dem Suchtgiftmilieu waren dabei in unterschiedlicher Konstellation unterwegs, ein Teil der Gruppe auch in Oberösterreich.
Zehn Diebstähle nachgewiesen
Der Polizei ist es nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, am 6. Februar einen 32-jährigen Tschechen in Heidenreichstein (NÖ) festzunehmen. Ihm konnten zehn Einschleich- und Einbruchdiebstähle im Bezirk Freistadt nachgewiesen werden, zu denen er sich teilweise geständig zeigte. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.