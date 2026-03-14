Ruppige Einbrecher ziehen Spur der Verwüstung

Täter war noch da, als die Rentnerin heimkam

Mindestens ein Krimineller dürfte noch im Haus gewesen sein, als die Frau von ihrem Spaziergang zurückgekehrt ist: „Nachdem ich die Eingangstür aufgesperrt hatte und im Vorzimmer stand, habe ich verdächtige Geräusche gehört. Ein paar Schritte weiter sah ich schon das Chaos, das die Einbrecher angerichtet hatten.“ Die ungestümen Täter hatten eine Stunde Zeit, um das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Laut Ermittlungen dürften die Kriminellen das Opfer schon Tage zuvor ausspioniert haben. Das ernüchternde Ergebnis: kaum Beute, aber großer Sachschaden!