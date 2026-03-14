Ruppige Einbrecher ziehen Spur der Verwüstung

Derb, ruppig, gemein, ungehobelt: So gehen seit Tagen Diebesbanden im Burgenland vor. Viel Schaden, wenig Beute – diese kriminelle Visitenkarte hinterlassen sie an den Tatorten.
Sie schlagen zu, wenn die Opfer das Haus verlassen – Einbrecher legen sich wieder auf die Lauer. Meist in der Dämmerung. Ins Visier der Kriminellen geraten vor allem Bewohner, die allein in einem großen Eigenheim leben – entlegene Adressen am Ortsrand bevorzugt. In den vergangenen Tagen häuften sich die Coups in Grenznähe im Bezirk Mattersburg.
Alle Räume durchstöbert
Als eine Rentnerin aus Schattendorf – so wie jeden Tag – einen Spaziergang unternahm, bevor es dunkel wurde, drangen unbekannte Täter über die Balkontür in ihr Haus ein. Während die Frau ihre Runde drehte, durchstöberten die Eindringlinge alle Räume bis in den Keller. „Die Einbrecher haben sich ausgetobt. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt, alle Laden waren herausgerissen und lagen wild verstreut auf dem Fußboden“, schilderte die entsetzte Pensionistin.
Täter war noch da, als die Rentnerin heimkam
Mindestens ein Krimineller dürfte noch im Haus gewesen sein, als die Frau von ihrem Spaziergang zurückgekehrt ist: „Nachdem ich die Eingangstür aufgesperrt hatte und im Vorzimmer stand, habe ich verdächtige Geräusche gehört. Ein paar Schritte weiter sah ich schon das Chaos, das die Einbrecher angerichtet hatten.“ Die ungestümen Täter hatten eine Stunde Zeit, um das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Laut Ermittlungen dürften die Kriminellen das Opfer schon Tage zuvor ausspioniert haben. Das ernüchternde Ergebnis: kaum Beute, aber großer Sachschaden!
In aller Eile die Räume nach Geld durchsucht
Nach demselben Muster ging eine Diebesbande im benachbarten Loipersbach vor. Die Einbrecher warteten ab, bis der Besitzer kurz vor der Dämmerung das Haus verließ, dann schlugen sie zu. In allen Zimmern suchten sie offenbar nach Bargeld. Als der Mann heimkam, waren die Kriminellen längst über alle Berge. Den Ermittlern bot sich – wie im Fall in Schattendorf – ein Bild der Verwüstung. Abgesehen von sachdienlichen Tipps appelliert die Polizei an jeden Ortsbewohner: „Wer Verdächtiges beobachtet, soll sich bitte sofort bei uns melden!“
Offene Garage lockte Dieb an
Eine Gelegenheit erkannt und diese auch gleich zu seinem Vorteil ausgenutzt hat ein frecher Dieb im Bezirk Oberpullendorf. Während sich der Hausbesitzer am Donnerstagvormittag im Garten befand, schlich der unbekannte Täter über die offenstehende Garage in das Gebäude und begann, die Räume sowie Schränke zu durchsuchen.
Der Besitzer bekam von alldem nichts mit. Als er nach rund einer Stunde schließlich wieder das Haus betrat, hatte der Täter schon längst wieder das Weite gesucht. Er dürfte durch die Eingangstür geflüchtet sein. Neben mehreren Wertgegenständen fehlten auch mehr als 10.000 Euro an Bargeld. Die Ermittlungen laufen.
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