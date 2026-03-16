Diebe brachen in Hotel Kassenschubladen auf

„Fremdkörper“: Scharfe Kritik an Bayerns Jackson
Keine Hilfe?
Die Polizei ermittelt in einem Fall eines dreisten Einbruchsdiebstahls in einem Hotel in Seefeld. Die Täter erbeuteten Bargeld.
Bisher unbekannte Täter stehen im Verdacht, sich am Sonntag im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr Zugang zu einem Beherbergungsbetrieb in Seefeld in Tirol verschafft zu haben.
Im Inneren des Betriebes hebelten sie mehrere Kassenschubladen auf und entwendeten Bargeld in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
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