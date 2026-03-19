Missverständnis sollte bei Bulls ein Ende finden

Denn so sympathisch der 60-Jährige auch ist, die Zusammenarbeit mit Salzburg kann man als Missverständnis abhaken. Auf die Verantwortlichen um Bulls-Manager Helmut Schlögl wartet ein intensiver Sommer. Denn nach vier Titeln am Stück hat man den Zeitpunkt verpasst, sich für die Zukunft zu rüsten. Der Blick sollte nun in die eigene Akademie gehen. Spieler wie Adrian Gesson, Nick Maul oder auch Maxim Eliseev – dem man auch als Importspieler eine Chance geben sollte – sind bereit. Genug Zeit, sich Gedanken zu machen, hat man ja jetzt...