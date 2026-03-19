Missverständnis sollte bei Bulls ein Ende finden

Der bald ehemalige ICE Hockey League-Serienmeister Salzburg ließ in dieser Saison einiges vermissen. Mit Trainer Manny Viveiros lief es nicht wirklich rund. Die Eisbullen müssen jetzt Versäumtes nachholen und an die Zukunft denken. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Manuel Grill.
„Es haben nur Kleinigkeiten gefehlt“ – ein Satz, den man von Eisbullen-Coach Manny Viveiros inflationär hörte. Und ein Satz, den im Umfeld des bald ehemaligen Serienmeisters niemand mehr hören kann.
Diese „Kleinigkeiten“ sorgten für einen völlig verdienten „Sweep“ im Play-off-Viertelfinale.
Diese „Kleinigkeiten“ führten nach dem Verpassen der Play-offs in der Debütsaison zur zweitschlechtesten Bulls-Spielzeit im Oberhaus.
Diese „Kleinigkeiten“ sind der Grund dafür, dass die Anhänger „Red Bull Hockey“ nur mehr vom Hörensagen kennen.
Diese „Kleinigkeiten“ wurden zu einem großen Ganzen.
Und diese „Kleinigkeiten“ sollten ausschlaggebend dafür sein, dass in der kommenden Saison ein neuer Trainer an der Bulls-Bande steht.
Denn so sympathisch der 60-Jährige auch ist, die Zusammenarbeit mit Salzburg kann man als Missverständnis abhaken. Auf die Verantwortlichen um Bulls-Manager Helmut Schlögl wartet ein intensiver Sommer. Denn nach vier Titeln am Stück hat man den Zeitpunkt verpasst, sich für die Zukunft zu rüsten. Der Blick sollte nun in die eigene Akademie gehen. Spieler wie Adrian Gesson, Nick Maul oder auch Maxim Eliseev – dem man auch als Importspieler eine Chance geben sollte – sind bereit. Genug Zeit, sich Gedanken zu machen, hat man ja jetzt...
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